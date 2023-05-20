أحمد بن سعيد يهنئ خريجي «طيران الإمارات» من برنامج «القيادات المؤثرة»

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، مجموعة خريجي طيران الإمارات من برنامج القيادة المؤثرة لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة، متمنياً لهم النجاح في مساعيهم المستقبلية.

تميز

وقال سموه خلال تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أهنئ خريجي مجموعة الإمارات من برنامج القيادات المؤثرة لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وأتمنى لهم كل النجاح في مساعيهم المستقبلية، آملاً ألا يتوقفوا عن التعلم والسعي للتميز».

مسارات

يذكر أن برنامج القيادات المؤثرة انطلق في نسخته الأولى عام 2017 لإعداد قيادات تحفّز الابتكار في أساليب العمل والإبداع، وتحقق تحولات نوعية في مسارات تمكين الكوادر وبيئات العمل، وتسهم في استشراف المستقبل وصناعته.

وينضوي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويهدف المركز إلى «إعداد قادة الغد»، ويسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كافة المستويات، وتصب جميع جهود المركز على تقديم مبادرات تطويرية مبنية على منهاج ونهج ريادي مما يضعه ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات.

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