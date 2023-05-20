رئيس الدولة يأمر بدعم أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود

المصدر: أبوظبي ـ البيان، وام

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أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وزارة تنمية المجتمع - بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء - بدعم المواطنين أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود لتخفيف الأعباء المالية المتعلقة بتعرفة الكهرباء للمسجلين ضمن الشركة.

وأوضحت وزارة تنمية المجتمع وشركة الاتحاد للماء والكهرباء أنه سيبدأ تطبيق الدعم اعتباراً من يوليو 2023 من خلال خصم مباشر من فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء.

ويأتي دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إطار مبادرات القيادة وحرصها على تمكين أبناء الوطن وتوفير الحياة الكريمة لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة إلى فئة ذوي الدخل المحدود من مواطني الدولة.

آليات

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، أعلنت وزارة تنمية المجتمع وشركة الاتحاد للماء والكهرباء عن آليات تطبيق الدعم لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تعرفة الكهرباء للمسجلين ضمن شركة الاتحاد للماء والكهرباء.وانطلاقاً من الحرص على تطبيق القرارات والتوجيهات القيادية، وبهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع، أعلنت، التفاصيل والآليات المتعلقة بتطبيق الدعم، كما حددت المستفيدين من الدعم، وأشارت إلى أنه سيطال المسجلين في شركة الاتحاد للماء والكهرباء من أصحاب المزارع من مواطني دولة الإمارات، حيث تم تحديد عدد المَزارع المستفيدة من الدعم والمستوفية للشروط المطلوبة، والتي ينضوي أصحابها تحت فئات المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الاتحادي أو المحلي أو فئة ذوي الدخل المحدود.

تخصيص

وسيتم تخصيص دعم بقيمة 8400 درهم سنوياً لكل مستفيد، أي ما يعادل 2500 كيلووات/‏‏‏ ساعة شهرياً، أو قيمة الاستهلاك أيهما أقل، ويمكن لمالك المزرعة المستفيد، الاطلاع على مبلغ الدعم المخصص له من خلال فاتورة الاستهلاك الشهري للمزرعة، أو عن طريق قنوات الخدمة التابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فيما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء بما يخص القوائم المعتمدة للمستفيدين بصورة شهرية.

وحول آليات التقديم فسيتم إرسال رسائل نصية لمستحقي الدعم والمسجلين لدى شركة الاتحاد للماء والكهرباء لتعبئة النموذج وإدخال بيانات المزرعة المراد دعم استهلاكها، وسيتم فتح باب التسجيل على موقع وزارة تنمية المجتمع للتقديم على الدعم.

وحددت الوزارة، ضمن اشتراطات استحقاق الدعم، ألا يتم استخدام المزرعة لأغراض تجارية، وإذا كان المالك يتلقى دعماً آخر لاستهلاك الكهرباء في إحدى المزارع التي يملكها، من الوزارة أو من إحدى الجهات المحلية، فسيتم صرف قيمة الدعم الأعلى.

كما أكدت الوزارة على أهمية تسجيل بيانات هوية المستفيد لدى شركة الاتحاد للماء والكهرباء كونه عاملاً أساسياً للتقديم على الدعم، وفي حال وجود أكثر من عداد للمزرعة الواحدة، يتم تحديث البيانات أولاً لدى الاتحاد للماء والكهرباء قبل تقديم الطلب للوزارة. يذكر أن وزارة تنمية المجتمع ستقوم بتحويل المبالغ المترتبة، شهرياً، لحساب شركة الاتحاد للماء والكهرباء بعد استلام قوائم المستحقين ليتم استقطاع المبلغ من الفاتورة الشهرية بشكل مباشر.

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