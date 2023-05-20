رئيس الجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام يشيد بمبادرات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أشاد الدكتور محمد النحاس رئيس مجلس إدارة الجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام، بالمبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، التي وصل مداها لمختلف أنحاء العالم.

وقال: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، جسدت أروع الأمثلة في تقديم يد العون للمحتاجين حول العالم، وكانت سنداً للمتضررين بالمناطق التي تعرضت لكوارث أخيراً، خصوصاً في كارثة زلزال سوريا وتركيا، ودعم المتضررين من الأزمة السودانية.

وأضاف أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تمثل نموذجاً ملهماً للخير والخدمات الإنسانية، والتنمية والتقدم وصناعة المستقبل.

وأضاف، تخطو الإمارات خطوات كبرى نحو النماء والتطور برؤية سديدة وطموحات لا حدود لها، ما جعلها مثالاً يحتذى به من قبل العديد من الدول.

وتابع الدكتور محمد النحاس، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تجسد الرسالة الحضارية والإنسانية للإمارات، والتي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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