موظفو «كهرباء دبي» يعيدون تدوير 221.9 ألف عبوة بلاستيك وألمنيوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وفّرت هيئة كهرباء ومياه دبي، آلات ذكية في عدد من مبانيها لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم، يتم تشغيلها عبر تطبيق المكتب الذكي الخاص بالموظفين.

حيث تقرأ الآلة رمز الاستجابة السريعة على التطبيق الذكي، ويتم منح الموظف نقاطاً عن كل عملية إعادة تدوير لدخول السحب والفوز بجوائز شهرية قيّمة. ومنذ تركيب الآلات الذكية في أكتوبر حتى نهاية أبريل الماضيين، قام موظفو الهيئة بإعادة تدوير 221900 عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم، تم استخدامها لإنتاج أكثر من 11,600 قميص (تي شيرت) ومنتجات أخرى عبر إحدى الشركات المحلية باستخدام حلول التصنيع المستدام.

وتأتي المبادرة ضمن حرص الهيئة على أهمية الاستدامة البيئية في جميع مشاريعها، في إطار رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

حيث تشكل حماية البيئة أولوية قصوى بالنسبة للهيئة التي تسعى خلال «عام الاستدامة» إلى تعزيز الوعي بين الموظفين والمتعاملين بضرورة الاهتمام بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتبني سلوكيات مستدامة في البيت وفي مكان العمل.

حماية البيئة

وتدعم هذه المبادرة نموذج الاقتصاد الدائري وتطبيقاته في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وتشجيع الممارسات المستدامة عبر إعادة استخدام الموارد وتقليل الهدر والحد من الانبعاثات للمساهمة في مكافحة التغير المناخي.

كما تدعم استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021 - 2041 التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، وتسعى إلى تقديم حلول عملية للتحديات البيئية. وتنسجم هذه المبادرة كذلك مع استراتيجية الهيئة للاقتصاد الدائري، والتي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد، وإثراء القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ودفع عجلة الاستدامة في الإمارات وإمارة دبي.

وتتبنى الاستراتيجية خمسة مبادئ: التصميم الدائري واستخدام المواد القابلة للتدوير؛ تحسين إدارة الأصول؛ الحفاظ على القيمة والمعالجة في نهاية دورة المنتج؛ الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه؛ والشراكات الدائرية. وتسلط الاستراتيجية الضوء على سلسلة القيمة لدى الهيئة التي تركز على المستخدم الذكي، المشتريات الدائرية.

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