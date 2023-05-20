«الفجيرة للموارد الطبيعية» تنال شهادة مواصفة مستدامة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

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حققت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات، بحصولها على شهادة المواصفة الدولية لإدارة الأحداث المستدامة، لتكون أول جهة محلية بحكومة الفجيرة تحصل على هذه الشهادة.

وذلك تقديراً لدورها البارز وحرصها المستمر على تطوير آليات العمل، والتزامها الدائم بمعايير الجودة العالمية، التي تهدف إلى تحسين فرص الاستدامة وتقليص التبعات على صعيد البيئة والمجتمعات. وأشار المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إلى حصول المؤسسة أيضاً على شهادة المواصفة الدولية لإدارة الأصول والممتلكات، بعد أن أتمت جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة العالمية. ويأتي هذا الإنجاز تحقيقاً لرؤية المؤسسة والتزاماً بتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

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