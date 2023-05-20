تعاون بين «وام» والمؤسسات الإعلامية الكورية

المصدر: سيئول - وام

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بحث وفد وكالة أنباء الإمارات «وام» برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة سبل تعزيز التبادل الإخباري مع المؤسسات الإعلامية في جمهورية كوريا، ومشاركتها في الدورة المقبلة من الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد «وام» إلى عدد من المؤسسات الإعلامية الكورية، في إطار الحرص على بناء شراكات متميزة مع الإعلام الكوري ومناقشة مخرجات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام مع الشركاء من مختلف أنحاء العالم.

إضافة إلى استعراض الدور الهام للإعلام في تغطية الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» التي تقام العام الجاري في مدينة إكسبو دبي. وزار وفد «وام» مقر صحيفة «جونغ أنغ إلبو» الناطقة باللغة الإنجليزية وتعرف على دورة العمل فيها.

إضافة إلى الخدمات الإعلامية التي تقدمها وأطر التعاون المشترك بين الجانبين على صعيد التبادل الإخباري. كما زار الوفد مقر صحيفة «دونغ أ إلبو»، ومقر وكالة يونهاب للأنباء وجرى بحث الشراكة بين الوكالتين على صعيد التبادل الإخباري بجانب الفرص المتاحة لتطويرها. وزار الوفد أيضاً مقر نظام البث سيئول «إس بي إس» وهي شبكة تليفزيون وراديو كورية تم إنشاؤها في العام 1991.

حيث جرى خلال الزيارة بحث آفاق التعاون الإعلامي، وتوقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين. ووقعت «وام» خلال الزيارة اتفاقية تعاون مع نظام البث الكوري «الكي بي إس» أحد كبرى شبكات التلفزيون الكوري التي تأسست في العام 1927. كما وقعت اتفاقيتي تعاون مع صحيفة جوسون إلبو ومؤسسة مونهوا للإذاعة والتلفزيون «إم بي سي».

وذلك بهدف تعزيز التعاون الإعلامي والتبادل الإخباري. وقال محمد الريسي: «نهدف من خلال هذه الزيارة لمناقشة مخرجات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام التي عقدت العام الماضي في أبوظبي، وتوجيه الدعوة لوسائل الإعلام الكورية للمشاركة في دورته الثانية»، مشيراً إلى أن هذا الحدث يوفر منصة مثالية لتعزيز التبادل الإخباري، بين مختلف وسائل الإعلام العالمية.

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