«مصدر» توقّع اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة متجددة في أوزبكستان

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»؛ إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، اتفاقية تطوير مشتركة مع كل من وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، تقوم بموجبها «مصدر» بتطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تتجاوز 2 جيجاواط.

إضافة إلى تطوير مشاريع في مجال بطاريات تخزين الطاقة باستطاعة 500 ميجاواط/ساعة في مختلف أنحاء أوزبكستان. وتعزز الاتفاقية التعاون في مجال الطاقة النظيفة بين «مصدر» وحكومة أوزبكستان، التي تتطلع إلى توفير 25 % من مزيج الطاقة لديها عبر مصادر متجددة بحلول عام 2030. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر «كوب28»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»:

تماشياً مع رؤية القيادة بدعم جهود التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة، يأتي توقيع «مصدر» لهذه الاتفاقية تأكيداً على التزامها بترسيخ مكانتها شركة رائدة عالمياً تسهم مشاريعها بشكل مباشر في نشر حلول الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات وتعزيز التقدم في العمل المناخي.

وأضاف: تتزامن هذه الخطوة مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر «كوب28» ، حيث تشكل مثل هذه الشراكات الاستراتيجية الطموحة داعماً مهماً لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال العمل المناخي. وخلال مراسم أقيمت في أوزبكستان، وقع الاتفاقية كل من عظيم أحمد خوجايف، النائب الأول لوزير الطاقة الأوزبكي، وسارفار خميدوف، نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر».

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: تمثل هذه الاتفاقية فصلاً جديداً مهماً في مسيرة التعاون المثمر بين «مصدر» وحكومة أوزبكستان، التي تعتبر أحد شركائنا الاستراتيجيين الرئيسيين.

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