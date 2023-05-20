شرطة دبي ونيابة السير والمرور تبحثان التعاون القانوني

المصدر: (دبي - البيان)

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بحث المستشار صلاح بوفرّوشة الفلاسي، المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور بدبي، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أوجه تعزيز التعاون المشتركة في المجالات القانونية والتشريعات والنُظم والبرامج الأخرى.

وأشاد اللواء المزروعي بالتعاون القائم بين الإدارة العامة للمرور ونيابة السير والمرور في مختلف المجالات والعمل على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط الجانبين في المجالات المشتركة، مؤكداً أهمية العمل المشترك والعمل على تفعيلها.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر نيابة السير والمرور بحضور العقيد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة.

والمقدم عبدالرحمن عبيد الفلاسي، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم منصور سعيد العصار، رئيس قسم الشكاوى والملاحظات.

والرائد محمد خليفة القيزي، رئيس قسم متابعة مخالفات دول مجلس التعاون، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في ما يتعلق بمستجدات الربط الإلكتروني بين الجانبين بشأن المخالفات المرورية.

كما تم استعراض التحديات ومشاكل قطاع تأجير السيارات المتعلقة بالمخالفات المترتبة عليها وعدم تحصيلها من قبل المستأجر، إضافة إلى استعراض الشكاوى والملاحظات والاعتراضات الواردة للمرور والنيابة عن المخالفات المرورية.

كما بحث اللقاء عقد ورش عمل لأصحاب وملاك مكاتب تأجير السيارات لبيان آلية فتح بلاغ لتحصيل المخالفات من المستأجر.

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