اليوم آخر موعد لطلبات التسجيل لمسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن اليوم هو الموعد النهائي لتلقي الطلبات الخاصة بالتسجيل للاشتراك في مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها السادسة عشرة 1444 - 2023.

وكانت الجائزة قد بدأت في تلقي الطلبات منذ الأول من مايو الجاري وفق الشروط الخاصة بالمشاركة في المسابقة المخصصة للذكور، وذلك من خلال فئاتها الخمس، وهي: فئة براعم القرآن، وهم الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاث عشرة سنة، وفئة فتيان القرآن، وهم الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والخامسة والعشرين، وفئة شباب القرآن، وهم الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين، وفئة أئمة المساجد، وهو أن يكون المتسابق من أئمة المساجد أو الوعاظ أو الخطباء أو مقيمي الشعائر في دولة الإمارات ، وفئة الأذان والإقامة للمواطنين والمقيمين في الدولة.

ومن ضمن شروط المشاركة في المسابقة بالنسبة لغير المواطنين أن يكون لديهم إقامة سارية المفعول ، ولن يقبل اشتراك حاملي تأشيرات الزيارة في المسابقة، كما يجب أن يكون المتسابق متقناً أحكام التجويد ومخارج الحروف. كما أعلنت الجائزة الطرق الخاصة بالتسجيل، وذلك من خلال تعبئة استمارة الترشيح المعدة من وحدة المسابقات ، أو من خلال موقع الجائزة على الإنترنت www.quran.gov.ae، أو بالاستفسار عن طريق الهاتف رقم 042610666.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز