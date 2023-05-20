ضاحي خلفان يتسلم رسالة دكتوراه عن مقاربة الإمارات في مواجهة الإرهاب

المصدر: دبي - البيان

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تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من أطروحة دكتوراه بعنوان «مقاربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الإرهاب»، المقدمة من الملازم أول عارف مصلح فاضل، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي.

وتوجه معاليه بالشكر إلى د.عارف فاضل خلال استقباله بمكتبه، على هذا الإهداء القيّم، مشيداً بموضوع أطروحته وأهميتها، ومتمنياً له التوفيق. وتطرقت الأطروحة إلى الجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات في مواجهتها لظاهرة الإرهاب، وذلك من خلال تناول بعدين أساسين ورئيسين، وهما البعد القانوني المتمثل بالتشريعات والقوانين التي سنتها الدولة في مواجهة ظاهرة الإرهاب، والتنظيمات المتطرفة ومصادر تمويلها.

وعرّج الباحث على البعد الأمني والمتمثل في الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية المجتمع إلى جانب تسليط الضوء على الإجراءات المتخذة من قبل الدولة في مواجهتها للإرهاب على الصعيد الخارجي.

وخرجت الأطروحة بمجموعه من التوصيات أهمها ضرورة بلورة تعريف واضح ومحدد للإرهاب يكون محط إجماع وتوافق من قبل المجتمع الدولي، وتفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة وبالأخص الأمنية منها في عملية التوعية المجتمعية من مخاطر الإرهاب.

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