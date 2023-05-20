شرطة دبي تناقش تحديات القطاع الجنائي

المصدر: (دبي - البيان)

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نظم مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، جلسة شبابية في نادي الضباط تحت عنوان «التحديات المستقبلية للقطاع الجنائي»، بهدف مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالتخصصات والأدوار المتنوعة والمختلفة في القطاع الجنائي، للخروج بأفضل الأفكار والاقتراحات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي «إسعاد المجتمع، ومدينة آمنة، والابتكار في القدرات».

وشارك في الجلسة 30 شاباً وشابة من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وعدد من المتخصصين في القطاع الجنائي من مختلف مراكز الشرطة.

وأكدت المهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التخصصية التي ينظمها المجلس بهدف رفع مستوى التواصل المعرفي وتبادل الأفكار والاقتراحات.

وقالت الفلاسي، إن الجلسة تضمنت 5 محاور رئيسية، وهي المخدرات الصناعية، وتنوع طرق التهريب، وجرائم سرقة المركبات، وتأمين الفعاليات، والجرائم والقرصنة الإلكترونية، والجرائم الاقتصادية والعملات الرقمية، وجرائم غسل الأموال.

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