«الوطني» يبحث العلاقات مع رئيس البرلمان الأفريقي

المصدر: دبي - البيان

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التقى وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، الذي ضم ميرة سلطان السويدي وعفراء بخيت العليلي، فورتشن شارومبيرا رئيس البرلمان الأفريقي، وذلك على هامش مشاركة الشعبة في القمة البرلمانية الأفريقية عن سياسة المناخ والمساواة التي عقدت في مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا.وجرى في اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمانات الأفريقية، والتأكيد على أهمية التواصل والتنسيق بين الجانبين في مختلف المحافل البرلمانية.

واستعرضت ميرة السويدي في اللقاء جهود الإمارات في مجال التغير المناخي والطاقة، ومبادرة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28)، التي ستعقد في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، إضافة إلى الاجتماع البرلماني المصاحب للمؤتمر الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية مشاركة برلمانات دول أفريقيا في حضور أنشطة وبرامج (كوب 28) والتفاعل معها من خلال إقرار التشريعات الخاصة بالحفاظ على البيئة والمناخ.

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