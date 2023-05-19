الإعلان عن آليات تطبيق دعم أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود

المصدر: وام

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تنفيذا لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بدعم أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود؛ أعلنت وزارة تنمية المجتمع، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، عن آليات تطبيق الدعم لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تعرفة الكهرباء للمسجلين ضمن شركة الاتحاد للماء والكهرباء.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد أمر وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء بدعم المواطنين أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود لتخفيف الأعباء المالية المتعلقة بتعرفة الكهرباء، على أن يتم التطبيق اعتباراً من شهر يوليو 2023 من خلال خصم مباشر من فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء، وذلك في إطار حرص قيادة دولة الإمارات على ترسيخ مبدأ دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتعزيز المبادرات الوطنية الداعمة لأبناء دولة الإمارات بما يوفر لهم حياة كريمة وينعكس إيجاباً على دعم قطاع الزراعة الوطني وتعزيز مبادرات الأمن الغذائي في الدولة.

وانطلاقاً من حرصها على تطبيق القرارات والتوجيهات القيادية، وبهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع؛ أعلنت وزارة تنمية المجتمع، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، التفاصيل والآليات المتعلقة بتطبيق الدعم، كما حددت المستفيدين من الدعم، مشيرة إلى أنه سيطال المسجلين في شركة الاتحاد للماء والكهرباء من أصحاب المزارع من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تم تحديد عدد المَزارع المستفيدة من الدعم والمستوفية للشروط المطلوبة والتي ينضوي أصحابها تحت فئات المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الاتحادي أو المحلي أو فئة ذوي الدخل المحدود.

وسيتم تخصيص دعم بقيمة 8,400 درهم سنوياً لكل مستفيد، أي ما يعادل 2500 كيلووات/ساعة شهرياً أو قيمة الاستهلاك أيهما أقل، ويمكن لمالك المزرعة المستفيد، الاطلاع على مبلغ الدعم المخصص له من خلال فاتورة الاستهلاك الشهري للمزرعة أو عن طريق قنوات الخدمة التابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فيما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء بما يخص القوائم المعتمدة للمستفيدين بصورة شهرية.

وحول آليات التقديم فسيتم إرسال رسائل نصية لمستحقي الدعم والمسجلين لدى شركة الاتحاد للماء والكهرباء لتعبئة النموذج وإدخال بيانات المزرعة المراد دعم استهلاكها، وسيتم فتح باب التسجيل على موقع وزارة تنمية المجتمع للتقديم على الدعم.

وحددت الوزارة ضمن اشتراطات استحقاق الدعم ألا يتم استخدام المزرعة لأغراض تجارية، وإذا كان المالك يتلقى دعما آخر لاستهلاك الكهرباء في أحد المزارع التي يملكها، من الوزارة أو من أحد الجهات المحلية، فسيتم صرف قيمة الدعم الأعلى.

كما أكدت الوزارة على أهمية تسجيل بيانات هوية المستفيد لدى شركة الاتحاد للماء والكهرباء كونه عاملا أساسيا للتقديم على الدعم، وفي حال وجود أكثر من عداد للمزرعة الواحدة، يتم تحديث البيانات أولاً لدى الاتحاد للماء والكهرباء قبل تقديم الطلب للوزارة.

يذكر أن وزارة تنمية المجتمع ستقوم بتحويل المبالغ المترتبة، شهرياً، لحساب شركة الاتحاد للماء والكهرباء بعد استلام قوائم المستحقين ليتم استقطاع المبلغ من الفاتورة الشهرية بشكل مباشر.

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