«تعاونية الشارقة» تدعم 100 مزرعة محلية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد فيصل خالد النابودة مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة لـ(البيان) أن تعاونية الشارقة تدعم المزارعين المواطنين بالترويج لمنتجاتهم مجاناً، وبلغ عدد المزارع التي تدعمها 100 مزرعة، وذلك بهدف تشجيع المنتج المحلي، كما توفر مساحات لمنتجات أكثر من 28 أسرة مجاناً لعرض منتجاتها المنزلية، كما تدعم منتجات (صنع في الإمارات) وخصوصاً منتجات (رواد)، فيتم العرض للمنتجات بأسعار رمزية.

مبيناً أن التعاونية لديها 50 فرعاً موزعة على مدن الشارقة كافة، كما سيتم في العام الجاري افتتاح 3 أفرع جديدة، منها مركز تجاري في منطقة السيوح تم تصميمه بطريقة صديقة للبيئة، كما أن 90% من الإداريين العاملين بأفرع التعاونية مواطنون.

وأضاف إن تعاونية الشارقة لديها 50 فرعاً موزعة على مدن الشارقة كافة، كما أن هناك مشروعات عديدة ستنفذ، منها مركز تجاري في منطقة السيوح تم تصميمه بطريقة صديقة للبيئة، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 92% ويتضمن هايبرماركت كبيراً وقاعة سينما وخلافهما من المرافق التي توفر الخدمات والمواد المختلفة التي تحتاجها الأسر، إضافة إلى فرع منطقة الخروس، ومركز السيوح التجاري، كما أن التعاونية تستقبل البضائع والسلع من داخل وخارج الدولة

كما أن تعاونية الشارقة تتعاون مع 100 مزرعة محلية على مستوى الدولة، فيتم تسويق منتجاتها في أفرع التعاونية كافة مجاناً، كما أنه سنوياً يتم تنظيم ملتقى مزارعي الإمارات في فرع التعاونية بمركز الرحمانية التجاري تشارك فيه دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة ووزارة الاقتصاد ووزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك بهدف دعم المزارعين من تلك الجهات وتذليل الصعاب التي تجابههم، وذلك تحقيقاً للأمن الغذائي.



ترويج



وقال النابودة: إن هناك تعاوناً مع الأسر المنتجة، فتعاونية الشارقة تروج لمنتجات أكثر من 28 أسرة مجاناً، وذلك بهدف تشجيعها والترويج لمنتجاتها بتوفير مساحات لها في شهر رمضان، كما أنه على مدار العام يتم تنظيم العديد من المعارض والمهرجانات تمنح فيها الأسر المنتجة مساحات لعرض منتجاتها المنزلية بمختلف أنواعها، وذلك دعماً لها من غير رسوم، فيتم التواصل معها بالرسائل النصية والبريد الإلكتروني بعد أن يتم فتح باب التسجيل

لافتاً إلى أن هناك منتجات متعددة تعرض في الجمعية بالتعاون مع مشروعات الشباب وخصوصاً (رواد)، وسيدات أعمال الشارقة بهدف توفير مساحات لهم لعرض منتجاتهم، كما نشجع كل منتح (صنع في الإمارات)، فيتم العرض للمنتجات بأسعار رمزية، كما وقعنا مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للناشرين بهدف عرض وبيع كتب 200 من الناشرين المواطنين في أفرع تعاونية الشارقة إلى جانب منشورات القاسمي في أفرع تعاونية الشارقة كافة.

وأضاف إن 90% من الإداريين العاملين في الجمعية مواطنون، سواء في الإدارة أو الأفرع، كما أن التعاونية تعد برامج مختلفة ومتعددة للتدريب واستقطاب المواطنين للعمل فيها، كما أن هناك (برنامج التاجر الصغير) للطلبة والشباب يتم فيه تعريفهم بكيفية تسلم البضائع والترويج والبيع، إضافة إلى مراقبتهم سير أنواع المنتج وكيفية عرضه في الأفرع كافة، ومدته 4 أسابيع وينظم منذ 5 سنوات، فيستفيد منه عدد كبير من الطلبة، ما يمكنهم مستقبلاً من العمل في التعاونية.

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