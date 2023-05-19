نيابة عن رئيس الدولة .. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات إلى القمة العربية في جدة

المصدر: وام

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نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” .. يرأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تعقد اليوم الجمعة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ويرافق سموه وفد يضم كلاً.. معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد

و معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة و معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة و معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية وسعادة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

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