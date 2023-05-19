دبي تنجز مشروع تحويل الغاز الحيوي إلى طاقة

المصدر: دبي - البيان

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في إطار «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتزامناً مع إعلان دولة الإمارات 2023 عاماً للاستدامة، أعلنت دبي إنجاز مشروع تحويل الغاز الحيوي إلى طاقة «بيوغاز»، الذي يعتبر أحد مشاريع الطاقة المتجددة التي تخدم الخطة الاستراتيجية لتحويل أصول بلدية دبي إلى أصول خضراء ومستدامة.

ويبلغ حجم الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع سنوياً 44,250 ميغاواط في الساعة، ستستخدم في تشغيل محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي بقدرة تصل إلى 6 ميغاواط من الطاقة الكهربائية في اليوم، والذي يشكل 50 % من إجمالي الاحتياجات التشغيلية للمحطة.

ويأتي المشروع، الذي أنجزته بلدية دبي بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار دعم توجهات حكومة دبي لتفعيل الشراكات مع هذا القطاع، حيث سيسهم في توفير حلول مستدامة من خلال إيجاد مصدر بديل للطاقة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية بما يقارب 31,000 طن سنوياً، إضافة إلى خفض التكلفة التشغيلية للمحطة بما يعادل 320 مليون درهم خلال الـ25 عاماً المقبلة.

مشاريع مستدامة

وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: يعد مشروع تحويل الغاز الحيوي إلى طاقة «بيوغاز» (Biogas)، من المشاريع المستدامة التي نفذتها بلدية دبي في مجال توليد الطاقة المتجددة من مصادر مستدامة ونظيفة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويجسّد المشروع التزام البلدية بأهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات 2023 عاماً للاستدامة، كما يأتي في إطار «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وواحدة من المدن الأقل بصمة كربونية في العالم، إضافة إلى إنتاج 100 % من احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

محاور أساسية

وأضاف الهاجري: «يدعم المشروع محاور أساسية ضمن الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي، كالاقتصاد الأخضر والاستدامة، وسيوفر جزءاً من الاكتفاء الذاتي للمحطة من احتياجات الطاقة الكهربائية اللازمة لعمليات تشغيلها، والتي ستسهم في خفض التكاليف التشغيلية، ما يعد انعكاساً لنهج بلدية دبي في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المستدامة المبتكرة، وتجسيداً لرؤيتها في تطوير وإدارة وضمان استدامة المدينة من خلال تنفيذ المشاريع وتبنّي الحلول التي تعزّز من الاستدامة في إمارة دبي، وتدعم رؤيتها لتكون المدينة الأفضل للعيش في العالم».

ويصل إنتاج الغاز الحيوي من عمليات المعالجة في محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى 57,000 متر مكعب يومياً، ويجري عبر المشروع الاستفادة مما يقارب 54,800 متر مكعب يومياً لإنتاج طاقة كهربائية بمعدل 121 ميغاواط في الساعة، تغطي 50 % من احتياجات المحطة.

كما يتميز المشروع بكون عملياته مؤتمتة بالكامل مع أكثر من 350 أداة، تعمل على مراقبة العمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

بنية عالية

وتعد منظومة الصرف الصحي في دبي من أحدث أصول البنية التحتية عالية الاستدامة في الإمارة، حيث يبلغ طول خطوط شبكاتها أكثر من 3 ملايين متر، وتضم 13 محطة ضخ رئيسة، و110 محطات فرعية، إضافة إلى 56 محطة ضخ لمياه الأمطار.

كما تشمل المنظومة محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي؛ هما محطة ورسان بطاقة استيعابية تصل إلى 325 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة جبل علي بطاقة استيعابية تصل إلى 675 ألف متر مكعب في اليوم، والتي تعد من أكبر المحطات المجهزة بأحدث التقنيات.

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