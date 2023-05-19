سالم المري: النيادي كتب تاريخاً مهماً بأطول مهمة في الفضاء

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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يقف العرب على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي جديد في قطاع الفضاء يحدث لأول مرة، وذلك بوجود 3 رواد فضاء عرب مجتمعين في وقت واحد على متن محطة الفضاء الدولية، بعد انضمام رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني، إلى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، حيث من المقرر أن ينطلقوا بعد غدٍ الأحد على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9، كجزء من مهمة «AX 2»، والتي تستغرق 10 أيام على متن المحطة الدولية.

لحظة تاريخية

وقال سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء لـ«البيان»: إن وجود 3 رواد فضاء عرب لأول مرة في التوقيت ذاته على متن محطة الفضاء الدولية يشكل لحظة تاريخية فارقة في تاريخ أمتنا العربية، تعكس القدرات والإمكانات، التي يتميز بها كفاءاتنا وكوادرنا، والتي تتيح لنا تحقيق إنجازات نوعية ملموسة عالمية، وخصوصاً في قطاع الفضاء، وعبر عن سعادته البالغة بهذه المهمة العربية الجديدة، متمنياً لها النجاح وتحقيق مستهدفاتها بكفاءة عالية.

وأضاف: إن النيادي، ومن خلال مهمته «طموح زايد2» حقق إنجازات تاريخية للعرب لأول مرة كونها المهمة الأطول لرائد فضاء عربي على متن محطة الفضاء الدولية، والتي تستمر 6 شهور، فضلاً عن كونها الأولى كذلك لتنفيذ مهمة السير بالفضاء خارج المحطة، فيما تعكس هذه الإنجازات فخراً كبيراً بما يقدمه العرب من مساهمات نوعية لخدمة البشرية، وإفادة المجتمع العلمي، بما يتم توفيره من معلومات جديدة.

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