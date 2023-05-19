برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعيّن مريم بنت محمد بن زايد نائباً لرئيس مجلس التعليم والموارد البشرية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدر مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس التعليم والموارد البشرية.

وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان هي رئيس مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، والمستشار الرئيسي لبرنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي» في جامعة نيويورك أبوظبي، والرئيس الفخري للأولمبياد الإماراتي الخاص.

مبادرات

وأشرفت سموها على جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي، كما ترأست اللجنة التنفيذية للاحتفال بالعيد الوطني للدولة، وذلك منذ الاحتفالات بالذكرى الـ 40 لتأسيس الاتحاد، التي نظمت عام 2011، ونالت سموها ميدالية «فخر الإمارات» لمبادراتها في المجالات الوطنية والإنسانية والأكاديمية، في العام 2017.

وعملت خلال عام 2018 على إنشاء «صرح زايد المؤسس»، والعديد من مبادرات عام زايد، وشغلت في العام 2021 منصب نائب رئيس لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، كما أسهمت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان في ترميم «منطقة الحصن الثقافية» وتجديدها وتطوير برامج مبتكرة من الفعاليات، والأنشطة المتعلقة بمهرجان الحصن، الذي يعبر عن ثقافة أبوظبي، ويحتفل بتراثها الغني، الذي ينظم سنوياً في أبوظبي.

اختصاصات

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد، خلال يونيو الماضي تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجيـة والتعاون الدولي.

وتتركز أبرز اختصاصات المجلس في وضع رؤية التعليـم على مستوى الدولـة، وإقـرار أهـداف ومستهدفات مخرجات التعليم لجميع المراحل التعليميـة، وإقرار الإطار العام والسياسات والاستراتيجيات والتشريعـات والأنظمة التعليمية لجميع المراحل التعليميـة.

متابعة

كما تضمنت اختصاصات مجلس التعليم والموارد البشرية متابعة أداء قطاع التعليم ومدى تحقيقه للمخرجات المطلوبة، وتوافقها مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واقتراح برامج لإعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التوجهات المستقبلية لسـوق العمـل، بجانب تعزيز التنسيق بين الجهات التعليمية وجهات العمل الاتحادية والمحليـة والقطـاع الخـاص بالدولـة.

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