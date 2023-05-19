مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة و«النزاهة العراقية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلاقاً من حرص ديوان المحاسبة في الإمارات على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد والمنظمات المهنية على المستويين الإقليمي والدولي، التقى معالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس ديوان المحاسبة، القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية في مقر الديوان بالعاصمة أبوظبي.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في إطار الجهود الاستراتيجية التي يقوم بها الديوان لتعزيز التعاون والتعرف إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال مكافحة شبهات الفساد المالي والإداري، وتعزيز مبادئ المسؤولية والشفافية والنزاهة.

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