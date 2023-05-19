«الشارقة الخيرية»: «درهم الحمد» أسهمت في تنفيذ برامج بـ22.8 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

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دعا عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، المحسنين إلى الانضمام والاشتراك في خدمة «درهم الحمد»، التي تفتح الباب أمام المحسنين الراغبين في وضع الصدقات البسيطة بقيمة درهم واحد عبر الاستقطاع التلقائي من حساب رصيد المكالمات لجمهور شركتي اتصالات ودو بشكل يومياً، منوهاً بأن قيمة التبرع تصل كاملة إلى الجمعية ليتم توصليها إلى مستحقيها عبر جملة المساعدات العينية والمشاريع التنموية التي تقدم لمستحقيها في صورة مساعدات دراسية وتفريج الكربة وكذلك بناء المساجد ومشاريع إطعام الطعام، مشيراً إلى أن الخدمة لها دور مؤثر في تنمية موارد الجمعية والمساهمة في دعم المبادرات والحملات المنفذة.

مشاريع عدة

وتابع أن «درهم الحمد» أسهمت منذ إطلاقها في تنفيذ برامج خيرية بقيمة 22.8 مليون درهم، شملت إجراء عمليات جراحية للمصابين بأمراض قسطرة القلب والقلب المفتوح، وكذلك تم توفير العديد من المشاريع الإنتاجية لأرباب الحرف في عدد كبير من البلدان التي تشملها أعمال ومشاريع الجمعية، وأصبح لديهم حرفة ومهنة يحصلون منها على قوت يومهم من عمل أيديهم بدلاً من الاعتماد على مساعدات الجمعيات الخيرية، كما أسهمت تبرعات «درهم الحمد» في مشروع الصدقة العامة، وكذلك تم توفير نفقات 16 حاجاً ضمن مشروع تيسير الحج خارج الدولة، كما أسهمت الخدمة كذلك منذ إطلاقها في بناء المئات من بيت إيواء الفقراء وفاقدي السكن في عدة مناطق خارج الدولة، وإجراء عمليات العيون وتصحيح الإبصار، وعمليات إزالة المياه الزرقاء التي يخضع لها المصابون بأمراض العيون وضعف البصر، مع توفير جلسات غسيل الكلى للمصابين بالفشل الكلوي.

وبحسب التقرير فإن صدقات متبرعي خدمة «درهم الحمد» أسهمت في توفير المواد الغذائية لمئات الأسر المتعففة، كما تمكنت الجمعية من تفريج كربة الكثيرين من ذوي الدخل المحدود من سكان إمارة الشارقة، وإنشاء ثلاث محطات لتحلية المياه في مصر، وتوفير العلاج للكثيرين من الحالات المرضية داخل الدولة، كما أنجزت إدارة المشاريع والعون الخارجي حزمة من المشاريع الخدمية المهمة التي تمثل عمراناً بالمناطق النائية في البلدان التي تشملها مشاريع وأعمال الجمعية.

حلقات

كما أسهمت تبرعات الخدمة في دعم مشاريع برنامج الريح المرسلة بقيمة 640 ألف درهم خلال شهر رمضان عن العام 2021، إلى جانب 590 ألف درهم مماثلة خلال شهر رمضان (2022) وذلك على مدار 28 حلقة من حلقات البرنامج التي تم بثها خلال شهر رمضان المبارك على مدار العامين الماضيين، بما يعكس تأثير تبرعات مشتركي خدمة «درهم الحمد» وأهميتها في دعم سائر مشاريع الجمعية، كما دعمت تبرعات الخدمة كذلك مشاريع تفريج كربة ومتعسري الإيجارات السكنية ودعم حملة الجمعية في جمهورية كينيا، إلى جانب تخصيص نحو 1.4 مليون درهم لتنفيذ عدد من برامج المساعدات الداخلية، كما دعمت المبادرة تنفيذ مشاريع بناء المساجد في السنغال وتشاد وأوغندا بقيمة 200 ألف درهم، ودعم برامج التعلم في طاجيكستان بقيمة 500 ألف درهم.

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