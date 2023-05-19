بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات وألمانيا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استقبل الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بأبوظبي، الكساندار شونفلندار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة.

حضر اللقاء أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية كل من: مروان المهيري، وسارة فلكناز، ود. حواء الضحاك المنصوري، أعضاء المجلس.

وتناول اللقاء العلاقات البرلمانية المتميزة بين المجلس الوطني الاتحادي والبوندستاج الألماني، وأهمية الزيارة الرسمية، التي قام بها وفد المجلس الوطني الاتحادي أخيراً إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في تعزيز العلاقات البرلمانية، بما ينعكس إيجابياً على علاقات البلدين، منوهين باستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28» والاجتماع البرلماني المصاحب للمؤتمر.

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