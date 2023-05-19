98 خدمة ذكية تقدمها شرطة عجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرائد عبدالرحمن محمد العمودي، نائب رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، أن الشرطة حققت إنجازاً متميزاً، بتقديمها 98 خدمة ذكية للمتعاملين والموظفين على تطبيق الشرطة، وذلك تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا المتعاملين حول الخدمات المقدمة.

وحرصت شرطة عجمان منذ إطلاق استراتيجية التحول الذكي في الخدمات الحكومية، على بذل كل الجهود الممكنة، بجهود موظفيها وخبراتهم المتميزة، وعقول مبتكريها، لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات الشرطة، فتم تصميم وتنفيذ 98 خدمة ذكية للمتعاملين في عجمان، وبلغ عدد المستفيدين منذ بداية العام الجاري 23 ألفاً و446 مستفيداً، وفي 2022، بلغ 17 ألفاً و769 مستفيداً، وعام 2021، بلغ عدد المستفيدين 15 ألفاً و552.

وقال العمودي لـ«البيان»إنه تم إدخال خدمات ذكية جديدة، منها استخدام الروبوتات في تقديم الخدمات، من خلال 7 «روبوتات» موزعة على مراكز الخدمة، واستخدام «الشات بوت» عن طريق الواتساب، إضافة إلى تطبيق تقنية الميتافيرس، باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، ما يمكّن المتعامل من مقابلة العنصر الشرطي بشكل افتراضي لتخليص معاملته، حيث استفاد من تلك التقنية أكثر من 5 آلاف متعامل، كما أن أحدث المشاريع التي تم تطبيقها، هو تطبيق نظام «معروف الذكي» في مراكز الشرطة.

ملكية فكرية

وأوضح أن عدد الملكيات الفكرية التي تحصلت عليها شرطة عجمان، بلغت 151 ملكية فكرية، منها 119 في المجال الفني والتقني، كما حصلت على 32 من الجوائز المحلية والإقليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، من أبرزها الحصول على المركز الأول في جائزة الأفكار البريطانية، وجائزة 5 نجوم بـ11 خدمة ذكية، وجائزة أفضل مبادرة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لحكومة عجمان عام 2020، وجائزة المنشأة المتميزة في التحول الرقمي في ريادة الأعمال، وجائزة الأمير نايف للأمن العربي عام 2019، مبيناً أنه تم إنشاء غرفة عمليات مصغرة في كل مركز شرطة بالإمارة، مهمتها متابعة الخدمات والمؤشرات الخاصة بجودة الأعمال الشرطية.

ولفت العمودي إلى أن مشروع «عجمان دار الأمان» هو مشروع أمني خاص بالإمارة، من خلال تركيب منظومة كبيرة من كاميرات المراقبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز