دبي وبلغراد تطوران التعاون في قطاعات حيوية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تتمتع بسمعة عالمية، مدعومة باقتصاد قوي ومستقر يتطلع إلى المستقبل دائماً، ما كفل لها حضوراً متميزاً ومؤثراً في المشهد العالمي، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في مجال تطوير وتعزيز علاقات التعاون الدولية وتبادل الخبرات مع مختلف مدن العالم، وتأكيد جاذبية دبي وانفتاحها على العالم باتفاقيات تسهم في مد جسور الصداقة والتعاون مع المدن الأخرى، لافتاً معاليه إلى أن مدناً عدة حول العالم باتت اليوم تستلهم نموذج دبي وتسعى للاستفادة من قصة نجاحها.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة دبي ومدينة بلغراد، في العاصمة الصربية، ووقّع المذكرة معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وألكسندر شابيتش، عمدة بلغراد.

وقال معالي البسطي: «تحرص العديد من الدول والمدن على الاستفادة من تجربة دبي التي يضم مجتمعها أكثر من 200 جنسية تعيش في تناغم وانسجام كاملين، وتسعى للتعرف على مقومات تميزها كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل».

وأضاف: «تربطنا علاقات صداقة مع مدينة بلغراد، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في توطيد روابط التعاون بيننا في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك، وفي دفع تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياحية، وتبادل المعلومات والخبرات بما يعود بالنفع على الطرفين».

وأوضح معاليه: «تعكس مثل هذه الاتفاقيات مدى اهتمام العالم بدبي، ورغبة العديد من مدن العالم في الاستفادة من تجاربها الرائدة في مختلف المجالات التي كرّست مكانتها كمقصد عالمي للزوار والمستثمرين والمؤسسات الكبرى ورواد الأعمال والمبدعين والمبتكرين، في ضوء ما تشهده من تطور غير مسبوق، وما حققته من إنجازات عالمية المستوى، وما تمثله من نموذج يحتذى لباقي مدن العالم المتطلعة نحو المستقبل».

فرص واعدة

وتعزّز مذكرة التفاهم الفرص المشتركة الواعدة للتعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، فعلى المستوى السياحي، يصل عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين دبي وبلغراد إلى 14 رحلة أسبوعياً من خلال طيران «فلاي دبي».

ويدعم التفاهم آفاق الشراكة بين الجانبين في تطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأتمتة، حيث تعد بلغراد مركزاً مهماً للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في قطاعات الأمن الغذائي. وقد شاركت صربيا في إكسبو 2020 دبي ضمن جناح «التنقّل» وعرضت الإمكانات النوعية التي تتمتع بها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وبلغراد، المعروفة بالمدينة البيضاء، هي عاصمة صربيا وكبرى مدنها، وتضم 17 بلدية ويتجاوز عدد سكان المدينة وضواحيها 1.6 مليون نسمة بحسب إحصاءات عام 2022، ما يجعلها من أكبر مدن جنوب شرق أوروبا، فيما يبلغ عدد سكان صربيا وفق تعداد عام 2021 حوالي 6.8 ملايين نسمة. ووفق تقديرات العام 2022، فإن الناتج المحلي الإجمالي لصربيا يقدر بنحو 65 مليار دولار.

تبادل معرفي

وتهدف مذكرة التفاهم بين دبي وبلغراد إلى تعزيز تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات بين المدينتين في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بشكل وثيق في المستقبل، لا سيما على مستوى الاقتصاد والسياحة، والثقافة والتراث، والمدن الذكية، والرعاية الصحية والرياضة، وتخطيط المدن.

وتنصّ المذكرة على مشاركة الخبراء والمؤسسات المعنية من الطرفين في تصميم وتطوير سياسات تنموية تخدم التوجهات الاستراتيجية للمدينتين، فضلاً عن تطوير آليات التعاون والتبادل المعرفي، وتشجيع التبادل التجاري والاقتصادي والاستثمارات وكذلك تبادل المعلومات لتحسين ودعم قطاعات الصحة والسياحة والخدمات وغيرها من المجالات التي تمثل أهمية استراتيجية للجانبين.

ويأتي هذا التفاهم ضمن مجموعة الاتفاقيات بين دبي والعديد من المدن حول العالم، والتي تشارك الإمارة نموذجها الريادي في تميز الخدمات وريادتها وجودة الحياة وصناعة الفرص واستشراف المستقبل مع الشركاء حول العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز