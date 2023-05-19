«الإمارات للخدمات الصحية» تنظم ملتقى شباب التمريض والقبالة

المصدر: دبي - وام

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نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بإدارة التمريض والقبالة «ملتقى شباب التمريض والقبالة» لتسليط الضوء على مهنتي التمريض والقبالة، وإبراز جهود الممرضين والممرضات ضمن منظومة العمل الصحي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض، الذي يصادف 12 مايو من كل عام.

حضر الملتقى الذي أقيم تحت شعار «جيل بلا حدود تمكين نحو القيادة» الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشهد مشاركة واسعة من الكوادر الإدارية والطبية والتمريضية والقابلات في المؤسسة، منهم الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتورة سمية البلوشي، مديرة إدارة التمريض في المؤسسة، والدكتورة كلثوم البلوشي، الرئيسة التنفيذية للابتكار مديرة مركز التدريب والتطوير، وفاطمة الوالي، مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل في المؤسسة، ومحبة سالم الصالح، رئيسة مجلس شباب المؤسسة.

دور

وأوضح الدكتور عصام الزرعوني في كلمته خلال الملتقى أن تنظيم الملتقى يهدف إلى إبراز أهمية دور الشباب في مهنتي التمريض والقبالة، وتثمين جهودهم وعطائهم من خلال نخبة من أصحاب التخصص والخبرة والمكانة للمشاركة في صياغة تصورات وتوصيات تقود إلى تعزيز واقع مهنتي التمريض والقبالة .

بدورها أكدت الدكتورة سمية البلوشي خلال كلمتها الدور الكبير الذي تؤديه الكوادر الشابة التمريضية والقابلات في رسم مستقبل الرعاية الصحية مدعومة بالتوجهات الاستراتيجية والخطط المبنية على أفضل الممارسات العالمية وأولويات الصحة الوطنية من خلال القيادة الإكلينيكية والممارسة التخصصية في ميادين المستشفيات بمختلف أقسامها ومراكز الرعاية الصحية وغيرها من منشآت وبرامج الرعاية الصحية.

وأثنت على الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدور الشباب في بناء المستقبل؛ كونهم كنزاً وطنياً لا يقدر بثمن، لا سيما أن نسبة الكوادر التمريضية الشابة بلغت 40 % من إجمالي الكوادر التمريضية العاملة في المؤسسة.

وأشارت إلى أن نسبة الكوادر التمريضية المواطنة تبلغ 12 %، وتمثل فئة الشباب 90 % منها، مؤكدة ضرورة الاستثمار الأمثل وتمكين وبناء قدرات الشباب، داعية الحضور إلى تعزيز روح الانتماء وتبني مبدأ المسؤولية الوطنية، والتحلي بالعزم للريادة بما يتماشى مع مئوية الإمارات 2071 وتطلعات القيادة الرشيدة.

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