اتفاقية لتصنيع نظائر الأنسولين الحيوية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أمس، عن توقيع شراكة ترخيص استراتيجية مع شركة الأدوية الصينية «صن شاين ليك فارما»، وتهدف الاتفاقية لجعل جلفار أول شركة أدوية محلية تدخل مجال تصنيع نظائر الأنسولين الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبلغ عدد المصابين بمرض السكري حوالي 73 مليون شخص بالغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويؤثر على 16,2 % من إجمالي عدد السكان البالغين وتصل تكلفة العلاج إلى نحو 33 مليار دولار أمريكي سنوياً.

ومن الجدير بالذكر أنه متوقع بأن يتضاعف عدد المصابين بالمرض خلال العشرين عاماً المقبلة.

وتشمل هذه الاتفاقية المهمة في مجال تصنيع منتجات الأنسولين التناظري نقل الترخيص وتقنيات التصنيع للأنسولين غلارجين والأنسولين أسبارت، ما يلبي احتياجات الأنسولين الطبي طويل وقصير المفعول المستخدم في إدارة النوعين الأول والثاني من مرض السكري. وستتيح هذه الشراكة لجلفار توسيع محفظتها من أدوية السكري وتقديم نظائر الأنسولين الحيوية الحديثة إلى المنطقة.

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