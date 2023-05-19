هيئة البيئة- أبوظبي تتعاون مع «ميرال» لحماية الحياة البحرية

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقعت هيئة البيئة- أبوظبي، أكبر سلطة بيئية مختصة في الشرق الأوسط، و«ميرال» الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، أمس، مذكرة تفاهم للتعاون في الجهود البحثية، ومبادرات الحفاظ على الحياة البحرية في المنطقة، التي يقوم بها «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ»، ويعتبر أكبر مركز متخصص بأبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية في المنطقة، ويعمل مركزاً متقدماً وشاملاً لبحوث وعلوم الحياة البحرية، ومساهماً رئيسياً في الحفاظ عليها في دولة الإمارات والمنطقة.

قدرات

ويعمل الطرفان على تعزيز الوعي والمعرفة حول أهمية الحفاظ على الحياة البحرية، من خلال إدارة بيانات البحوث، وبناء القدرات بالإضافة إلى برامج التوعية والتثقيف للمجتمع، وينضم المركز، الذي يقع بالقرب من المدينة الترفيهية للأحياء البحرية «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» إلى شبكة تضم ثلاثة مرافق بحثية تنتشر في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية .

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