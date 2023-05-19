اتفاقية بين «الجمارك» و«البلدية» في عجمان مع «هتشيسون» للارتقاء بمستوى الخدمات

المصدر: عجمان - وام

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وقعت دائرة الميناء والجمارك بعجمان ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان اتفاقية تعاون مع شركة «هتشيسون عجمان إنترناشونال تيرمينالز»، بهدف توحيد الجهود المشتركة لخدمة جمهور المتعاملين بكل فئاتهم من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كل منهم للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.

وقع الاتفاقية الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، وديفيد شين الرئيس التنفيذي لشركة هتشيسون.

وأكد الشيخ محمد النعيمي أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق رؤية حكومة الإمارة في التكامل بين الدوائر الحكومية لتقديم الخدمات المشتركة للمتعاملين، وتعزيز تنافسية الإمارة على المستوى المحلي والعالمي في مجال الإفراج عن الشحنات الغذائية والمواد الاستهلاكية وفق أفضل الممارسات، وتحسين تجربة المتعاملين بإجراءات الإفراج عن الشحنات الغذائية والمواد الاستهلاكية الخاضعة لقيد رقابة الطرف الأول، بما يضمن رفع سعادة المتعاملين، بالإضافة إلى تطوير خدمات الإفراج عن الشحنات الغذائية والمواد الاستهلاكية وفق أفضل الممارسات العالمية .

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