ورشة بدبي تبحث إجراءات الأمن النووي للفعاليات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشرطة دبي هذا الأسبوع ورشة العمل الوطنية حول تطوير وتنفيذ أنظمة وإجراءات الأمن النووي للفعاليات العامة، والتي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دبي وتختتم اليوم.وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة إجراءات تخطيط وتطوير وتنفيذ أنظمة الأمن النووي للفعاليات العامة، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارات، إضافة إلى خبراء دوليين.

ورشة

وقال العقيد خبير جمعة أحمد بطي الفلاسي نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي، في كلمته الموجهة إلى المشاركين في الورشة: إن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة المبذولة، لضمان الجاهزية، وتعزيز الوعي المجتمعي بشأن الإشعاع، وكذلك تمكين المشاركين من تطوير فهم واضح حول تخطيط وتنفيذ خطة الأمن النووي في مجال استضافة الفعاليات العامة، وفهم الأدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة في الفعاليات العامة، إلى جانب تمكين المشاركين من فهم أهمية تطبيق تدابير الكشف، والاستجابة ودعم المنظومة الأمنية للفعاليات.

وبين العقيد الفلاسي أن الورشة تتضمن محاور مهمة جداً ستسهم في رفد المشاركين من مختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين بالمعارف القيمة حول الطاقة النووية والتعامل مع الإشعاعات، وذلك في إطار الحرص الدائم على استشراف المستقبل في مختلف التخصصات العلمية الحديثة.

تجارب

وقال راؤول عواد، نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: إن ورشة العمل فرصة مهمة لمناقشة وعرض التجربة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بترتيبات الأمن النووي في الفعاليات العامة، وتمثل ورشة العمل فرصة للمشاركين، للاستفادة من خبرات مواجهة التحديات ومناقشة الحلول في ما يتعلق بتدابير الأمن النووي في الفعاليات العامة، وتعد تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة معرض دبي 2020 إكسبو مثالاً مناسباً لإظهار الجهود المبذولة بين الجهات المعنية، لضمان السلامة العامة في استضافة مثل هذه الفعاليات البارزة.

فعاليات

وتضمنت ورشة العمل عرض تجربة الإمارات في ما يتعلق بترتيبات الأمن النووي خصوصاً بالنسبة للفعاليات العامة، التي يجري تنظيمها في الدولة، وكذلك عرض تجارب من المملكة المتحدة ومصر في استضافة المؤتمر المناخي في السنوات الماضية، والتي نفذت تدابير خاصة بالأمن النووي، للكشف عن أي نشاط غير مصرح به باستخدام مواد مشعة. علاوة على ذلك أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمريناً خلال ورشة العمل، حيث عرضت شرطة دبي، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترتيباتهما، بشأن استضافة معرض دبي 2020 إكسبو .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز