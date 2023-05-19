اتفاقية لتوثيق مهنة المحاماة في الدولة

المصدر: (دبي - البيان)

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وقّع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، اتفاقية تعاون لتوثيق مهنة المحاماة في الإمارات، بما يخدم مصالحهما المشتركة في توثيق ودعم البحث القانوني، وتنويع مصادره، وتوظيفه لخدمة المجتمع.

وقّع الاتفاقية عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والدكتور محمد بطي الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بحضور كل من المحامية مروة السويدي عضو الجمعية، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي، ونتالي جوزيف أواديسيان مدير إدارة الإذاعات، ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي، وفاطمة بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في المركز.

وأعرب الدكتور محمد بطي الشامسي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، واصفاً إياها بالإنجاز المهم للجمعية، وقال إنه فخور بالتعاون مع مؤسسة بحثية تراثية كبيرة مثل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لما تمتلكه من خبرات وإنجازات كبيرة في هذا المجال.

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