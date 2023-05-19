شرطة دبي تحصل على الاعتماد الدولي للتدريب الجنائي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة التدريب والتطوير الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على شهادة الاعتراف الدولي لمطابقة إدارة التدريب والتطوير الجنائي للمعايير العالمية الدولية للتدريب، وذلك من الجمعية الدولية لمعايير تدريب مديري إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وبذلك تكون إدارة التدريب والتطوير الجنائي أول إدارة تدريب جنائي على مستوى الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد.

وقال اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: إن حصول إدارة التدريب والتطوير الجنائي على الشهادة العالمية، يعد إنجازاً وقيمة مضافة لشرطة دبي، مشيداً بالجهود المبذولة والسعي المستمر للتطوير، وصولاً إلى التميز والريادة العالمية. وأكد أن شرطة دبي حريصة على تطوير منظومة العمل الأمني ودعمها بأفضل الكفاءات، عبر سياسة تأهيل تسير وفق منهجية علمية، تضمن استدامة مستوى الأداء والكفاءة.

وتسلم شهادة الاعتماد المقدم علي اللوغاني، مدير إدارة التدريب والتطوير الجنائي، والنقيب مريم الكعبي، رئيس قسم قياس أثر التدريب، خلال المؤتمر السنوي للجمعية المقام في الولايات المتحدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز