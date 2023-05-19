ضاحي خلفان يشيد بخدمات «سيرا» الأمنية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، بمستوى الخدمات الأمنية، التي تقدمها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، وذلك خلال زيارته التفقدية، التي قام بها، حيث كان في استقباله خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي للمؤسسة، ونائبه أحمد المهيري ومديرو الإدارات، وذلك للاطلاع على أعمال وإنجازات المؤسسة.

جولة

وتضمنت الزيارة جولة تعريفية في مرافق المؤسسة للتعرف على خدماتها، وشملت الجولة معرض الابتكار، الذي يجمع أحدث مشاريع المؤسسة، والخدمات والتقنيات الأمنية المبتكرة، تلاه زيارة مختبر الأنظمة والمعدات الأمنية، للاطلاع على أحدث الابتكارات التقنية والخدمات، التي تنفذ في المختبر، كون أن المختبر يدار من قبل الكوادر الإماراتية في المؤسسة، حيث يعتبر المختبر الأول من نوعه في المنطقة، ولا يقتصر دوره على فحص وترخيص النظم الأمنية فقط، بل يتم اختراع وابتكار أنظمة فحص تعتبر الأولى من نوعها لمختلف الأجهزة الأمنية.

إجراءات

كما قام معاليه بزيارة مكتب اعتماد المخططات الأمنية، للتعرف على الإجراءات والنظم المستخدمة لتقديم خدمة اعتماد التصاميم الأمنية للمنشآت التجارية في إمارة دبي.

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