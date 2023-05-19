شرطة دبي تنظم لقاء الموارد البشرية

المصدر: (دبي - البيان)

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نظم مجلس الموارد البشرية في شرطة دبي، اللقاء التطويري الأول في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور مديري ورؤساء الأقسام على مستوى القيادة، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، رئيس مجلس الموارد البشرية.

وأكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، نائب رئيس مجلس الموارد البشرية، أن شرطة دبي تسعى إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تبني سياسات وخطط عمل استباقية للعمل المؤسسي، وإطلاق المبادرات والمشاريع التطويرية، والمساهمة في تحقيق خطة دبي الاستراتيجية لأهدافها، ولعب دور محوري لتحقيق الأجندة الوطنية للدولة، وصولاً إلى رؤية الإمارات 2071.

وأشار اللواء صالح مراد إلى أن اللقاء التطويري الأول للمجلس، يهدف إلى استشراف مستقبل الموارد البشرية، عبر طرح المبادرات والمشاريع، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية.

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