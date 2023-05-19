ولي عهد عجمان يبحث مع سفير كندا سبل تعزيز التعاون

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في مكتبه بديوان حاكم عجمان، صباح أمس، رادها كريشنا، سفير كندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة توليه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد والمستويات.

وأكد سموه، خلال اللقاء مع سفير كندا، أن الإمارات تربطها علاقات صداقة متميزة مع كندا، وتحرص على تطوير مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات، لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

من جانبه، عبر رادها كريشنا عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما تشهده الإمارات عامة، وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة.

حضر الاستقبال الدكتور الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز