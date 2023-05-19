محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء بولندا للمشاركة في قمة المناخ COP28

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، دعوة إلى ماتيوس مورافيتسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

وسلم الدعوة سعادة محمد أحمد سالم الحربي سفير الدولة لدى جمهورية بولندا إلى سعادة بافيل يابوانسكي نائب وزير الخارجية.

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