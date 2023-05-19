رئيس الدولة يبعث رسالة خطية لسلطان عُمان تتضمن دعوة لحضور COP28

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في شهر نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

سلم الرسالة معالي محمد بن نخيرة الظاهري، سفير الدولة لدى سلطنة عُمان الشقيقة إلى معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني خلال استقباله معالي السفير.

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