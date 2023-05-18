حمدان بن محمد: طيران الإمارات كانت حلماً راود محمد بن راشد.. لم تزدها السنوات إلا تألقاً

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن طيران الإمارات كانت حلماً راود محمد بن راشد ولم تزدها السنوات إلا تألقاً.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «عندما يُكتب تاريخ الإنجازات الحديثة في قطاع الطيران، دبي في الصدارة، فمطارها هو الأول في السفر الدولي وطيران الإمارات تُقدم أفضل تجربة للمسافرين».

وأضاف سموه: «طيران الإمارات كانت حلماً راود محمد بن راشد فكانت انطلاقة رحلتها الأولى في 1985، لم تزدها السنوات إلا تألقاً».

وتابع سموه: «بقيادة أحمد بن سعيد، واثقون بقدرات طيران الإمارات على تشكيل حاضر الطيران ومستقبله».

حمدان بن محمد: عندما يُكتب تاريخ الإنجازات الحديثة في قطاع الطيران، #دبي في الصدارة فمطارها هو الأول في السفر الدولي وطيران الإمارات تُقدم أفضل تجربة للمسافرين ...#صحيفة_البيان pic.twitter.com/RDFoiOXmra

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 18, 2023

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