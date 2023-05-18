الإمارات تتأثر بمنخفض جوي حتى الإثنين المقبل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتأثر دولة الإمارات بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب، تصاحبه تشكيلات من السحب تتحرك من الغرب إلى الشرق مع فرصة سقوط أمطار على فترات، ونتيجة لوجود الجبال شرقاً وارتفاع درجات الحرارة السطحية نهاراً تتكون بعض السحب الركامية الممطرة.

ويتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار.

أما الرياح فجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز