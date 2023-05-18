"طرق دبي" تنفذ حملات تفتيشية لضمان التزام الركاب بقوانين وسلوكيات النقل الجماعي

المصدر: البيان

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نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عددا من الحملات والعمليات التفتيشية المتنوّعة من خلال حملة (راصد)، التي تستهدف من خلالها ضمان التزام الركاب بالأنظمة والقوانين الخاصة بالنقل الجماعي، سواء في الخطوط داخل الإمارة أو عبر المدن.

واستهدفت الحملات التفتيشية عدد من المواقف المختلفة في الإمارة، منها أكاديمية دبي الأمريكية وبوابة الخيل، والقوز ومجلس الغريفة وفندق برج العرب وشارع الوصل، نٌفذت على مدى 6 أيام وبلغ عدد التفتيشات خلالها 40 ألف، وتم تحرير 1,193 مخالفة، معظمها يتعلق باستخدام وسائل النقل العامة، دون دفع التعرفة المحددة أو عدم إبراز البطاقة الموحدة عند الطلب، أو استخدام الخدمات والمرافق خلافاً للتعليمات المعتمدة من قبل الهيئة والمعلن عنها بواسطة اللوحات الإرشادية وغيرها من المخالفات المقررة.

وأكّد سعيد البلوشي، مدير إدارة الرقابة على أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة أن الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة النقل في المؤسسة تُنَفِّذُ على مدار العام حملات تفتيشية في عدد من مناطق دبي، لرصد المخالفات والأنشطة غير القانونية وبعض السلوكيات غير المقبولة التي تُؤَثِّرُ بشكل سلبي على الواجهة السياحية لدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص باعتبارها مدينة عالمية تتمتع بتقديم خدمات راقية لسكانها وزائريها وسائحيها من جميع بلدان العالم بفضل ما تتمتع به من أمن وأمان وبنى تحتية ووسائل نقل متنوعة بمستوى عالمي.

وقال سعيد البلوشي: نُظمت الحملات بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، في القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بغرض الحد من ظاهرة التهرب من دفع التعرفة من قبل مستخدمي حافلات النقل العام، وضبط الأفعال غير المسموح بها أثناء استخدام الحافلات، وتم تحرير بعض المخالفات خلالها وجمع البيانات وتحليلها وفق أنظمة التفتيش الذكي والبيانات الضخمة، وإجراء مقارنة لعمليات التفتيش والمخالفات المحررة وتسجيل الآثار والنتائج الإيجابية للحملات وعمليات التفتيش والرقابة والدور الإيجابي الذي تلعبه في الحد من المخالفات والسلوكيات الخاطئة، وهو ما يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدّمة.

وأفاد أن الهيئة تحرص على تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الأخرى المعنية بصورة مستمرة، وكذلك تنظيم ورش توعوية متخصصة في المدارس والجامعات من أجل توعية الطلبة من جميع الفئات العمرية بجهود الهيئة في مجال الرقابة على المواصلات العامة ونشر ثقافة استخدام وسائل النقل الجماعي والحرص على الالتزام بالقوانين المتّبعة في هذا المجال.

وناشد مدير إدارة الرقابة على أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، مستخدمي حافلات النقل العام الداخلي وعبر المدن، دفع التعرفة المستحقة عبر بطاقة "نول" لضمان الاستخدام الأمثل لوسائل النقل التابعة للهيئة، إضافة إلى دعم ومساندة الجهود التي تبذلها الهيئة في تقديم خدمات تليق بالسكان والزوار القادمين من كل أرجاء العالم.

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