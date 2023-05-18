شرطة الشارقة تضبط سائق مركبة أجرة تحرش بطفلتين

المصدر: الشارقة - البيان

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط سائق مركبة أجرة من الجنسية الآسيوية، حاول التحرش بطفلتين، أثناء عودتهما للمنزل مساءً، مستغلاً استقلالهما للمركبة بمفردهما دون ذويهما.

وتعود تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ إلى مركز شرطة البحيرة الشامل، من ولي أمر يحمل الجنسية العربية، يفيد بأنه وفي أثناء عودة طفلته البالغة من العمر (13 عاماً)، عبر استقلالها مركبة أجرة رفقة صديقتها البالغة (15 عاماً)، قام سائق المركبة بالتحرش بهما، وعلى الفور استدلت أجهزة الشرطة على المركبة وسائقها، وفي وقت قياسي تم إلقاء القبض عليه، واعترف بما قام به من فعل.

تصرفات

وتؤكد شرطة الشارقة على حجم مسؤوليات أولياء الأمور تجاه أطفالهم، وأن دورهم لا يقل أهمية عن دور الأجهزة الشرطية والأمنية في حماية الأبناء، حيث اتضح بأن أولياء أمور المجني عليهما، كانوا على علم بتنقل بناتهم عبر وسائل المواصلات بمفردهم، ودون وجود شخص بالغ، الأمر الذي يجعلهن عرضة لمثل هذه التصرفات التي قد تقع من أشخاص غير أسوياء، مناشدة أولياء الأمور ضرورة تحمل المسؤولية في حماية أبنائهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

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