رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني يزور متحف المستقبل

المصدر: البيان

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زار معالي تشاو ليجي -رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في جمهورية الصين الشعبية، متحف المستقبل، وكان في استقباله خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدد من المسؤولين من متحف المستقبل.

وتعرف معالي تشاو ليجي خلال زيارته لأقسام المتحف على الجهود المبذولة للمساهمة في صنع مستقبل أفضل للبشرية. كما أبدى معاليه إعجابه بالتصميم المميز، والدور الحيوي الذي يلعبه المتحف في تشكيل المستقبل وتصميم أفكاره.

واطلع معاليه على مبادرات المتحف وتجاربه الريادية، ودوره في تطوير التقنيات والأفكار المستقبلية، واحتضان الأفكار والمشاريع والأبحاث والمبادرات، والدراسات ذات القيمة النوعية.

وجاءت الزيارة لمتحف المستقبل ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها معاليه برفقة وفد رفيع المستوى ضمّ نحو 80 شخص بينهم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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