بحث تعزيز العلاقات بين الإمارات وأذربيجان

المصدر: (باكو - البيان)

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التقى حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، جافنشير باشازاد رئيس لجنة الصداقة الإماراتية الأذربيجانية في المجلس الوطني الأذربيجاني، بمقر المجلس الوطني الأذربيجاني في باكو.

وضم الوفد كلاً من: جميلة أحمد المهيري، ومحمد عيسى الكشف، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما حضر اللقاء محمد مراد البلوشي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أذربيجان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، كما بحث اللقاء توقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين الجانبين لتفعيل العلاقات البرلمانية وعقد اجتماعات ثنائية لتبادل وجهات النظر والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار حمد الرحومي خلال اللقاء إلى أن جمهورية أذربيجان تربطها علاقات قوية مع الدول العربية، وخاصة مع دولة الإمارات، مؤكداً أهمية تقوية هذه العلاقات من خلال تعميق العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني والاتحادي والمجلس الوطني الأذربيجاني.

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