ولي عهد عجمان يستقبل السفير البلجيكي

المصدر: (عجمان - وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، أنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، ولمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وبحث سموه والسفير خلال اللقاء علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها، لما فيها مصلحة الشعبين الصديقين، وأثنى سفير مملكة بلجيكا على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مشيداً بالتطور الحضاري، الذي تشهده دولة الإمارات عامة في مختلف الميادين، وعجمان خصوصاً. حضر اللقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام شؤون المواطنين، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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