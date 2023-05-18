محمد الشرقي: تطوير ركائز العمل الحكومي لتحسين جودة حياة أفراد المجتمع

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ضرورة تعزيز مفاهيم الريادة والتميز وتطوير مستويات الأداء وجودة الخدمات الحكومية، عبر توظيف المُمكّنات الداعمة لمنظومة التميز الحكومي التي تواكب المتغيرات العالمية لعمل الحكومات، وتدعم الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات في جميع القطاعات.

جاء ذلك خلال حضور سمّوه حفل إطلاق منظومة الفجيرة للتميز الحكومي، في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار سموّ ولي عهد الفجيرة إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للتوجّهات الاستراتيجية للإمارة، التي تتواءم مع متطلبات التنافسية العالمية، ومؤشرات التميز الوطنية، وتوجيهات سموه بتطوير ركائز العمل الحكومي وتمكين العاملين فيه، بما يسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع، وتحقيق أفضل المُخرجات في هذا المجال.

متابعة

وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة الأمين العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي: إنَّ إطلاق منظومة التميز الحكومي في الإمارة يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة واهتمام سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للارتقاء بعمل المؤسسات في الإمارة، مؤكّداً على مواصلة جهود فرق العمل في كافة الدوائر والجهات نحو نشر ثقافة التميز والتنافسية، ورفع الأداء الوظيفي في المؤسسات لصنع مستقبل زاهر يُحقق توجهات قيادة دولة الإمارات ورؤيتها الاستشرافية الطموحة.

من جانبه، أكّد معالي عمر سلطان العلماء، في كلمةٍ ألقاها خلال حفل الإطلاق أنَّ برنامج الفجيرة للتميز الحكومي يعتبر خطوة مهمة في مسيرة تعزيز التكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، والتي تواكب توجهات الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكثيف الجهود لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2031 وترسيخ المنظومة الأكثر تقدماً وريادةً عالمياً في مختلف المجالات.

مشاريع

من جانبه، سلط الدكتور سليمان الكعبي مدير برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، الضوء على عدد من المشاريع والبرامج التدريبية المتخصصة التي ستهدف إلى إعداد القادة والخبراء وتأهيل الموظفين والكوادر المواطنة وإكسابهم المهارات اللازمة في عدد من المجالات الحيوية التي تدعم التحول الاستراتيجي لإمارة الفجيرة.

كما شهد سمو ولي عهد الفجيرة، خلال حفل الإطلاق، توقيع اتفاقية تعاون بين الديوان الأميري بالفجيرة، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء.

توقيع

وقّع الاتفاقية محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وتنص اتفاقية التعاون على التنسيق والتعاون بين الطرفين في مجال الأداء الحكومي وتمكين مؤسسات حكومة الفجيرة من متابعة تحقيق رؤية الحكومة ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة.

كما كرّم سمو ولي عهد الفجيرة 32 منتسباً للدبلوم المهني «مقيّم منظومة التميز الحكومي» الذي صمم ونُفذ بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية بهدف تأهيل وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال التميز الحكومي، وتزويدهم بالمعارف وصقل مهاراتهم لتمكينهم من المساهمة في ترسيخ التميز في دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة.

حضر الحفل جمع من المديرين والمسؤولين بالفجيرة.

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