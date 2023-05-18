الإمارات تعرض جهودها في مكافحة التغير المناخي أمام قمة إفريقية

المصدر: ميدراند - وام

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شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في افتتاح الجلسة العامة الثانية للبرلمان الإفريقي، والقمة البرلمانية الإفريقية الثالثة حول سياسة المناخ والمساواة المنعقدة على مدى يومين خلال الفترة من 16 إلى 17 مايو2023 في مدينة ميدراند بجنوب إفريقيا، بتنظيم البرلمان الإفريقي بالشراكة مع تحالف عموم إفريقيا للعدالة المناخية ( PACJA ).

ومثلت الشعبة ميرة سلطان السويدي، وعفراء بخيت العليلي عضوتا الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت السويدي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام القمة البرلمانية الإفريقية حول سياسة المناخ والمساواة التي شارك فيها رؤساء برلمانات ورؤساء وفود برلمانية ومنظمات عالمية.. حرص دولة الإمارات على أن تكون مثالاً لمكافحة التغير المناخي في المنطقة والعالم وقالت إن هذا تجسد في كونها أول دولة خليجية توقع على اتفاقية باريس، وأول دولة في المنطقة تعلن عن استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتمتلك الآن أكبر ثلاث محطات للطاقة الشمسية في العالم.

وقالت: «على الرغم من أن دولة الإمارات دولة نفطية، إلا أنها من أقل الدول في الانبعاثات الكربونية المرتبطة باستخراج النفط، حيث تعتمد شركاتنا النفطية على الطاقة النووية والشمسية بشكل كامل في عملياتها، وتمكنت الدولة بفضل السياسات المراعية للبيئة أن يصبح أكثر من 70% من اقتصادنا اقتصاداً غير نفطي، وتعد شركة مصدر الإماراتية إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة في العالم، ولديها مشاريع بارزة في أكثر من 40 دولة، وهي تمتلك أيضاً هدفاً لنمو الطاقة المتجددة عالمياً ليبلغ 100 جيجا وات بحلول عام 2030».

وأضافت إن العقد الحالي حاسم لتحقيق الأهداف المناخية، حيث ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (COP28) خلال الفترة 30 نوفمبر - 12 ديسمبر2023 في مدينة إكسبو بدبي.

وأشارت ميرة السويدي في كلمة الشعبة البرلمانية إلى أن دولة الإمارات ستركز من خلال المؤتمر على تسهيل التحول العالمي إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاستدامة والتنوع الاقتصادي وزيادة النمو، وتحويل آثار هذه الظاهرة السلبية إلى فرص تنموية تعزز الاستدامة حيث تُراهِن دولة الإمارات على أن يكون مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (COP28)، مؤتمراً يركز على النتائج العملية ويحتوي الجميع.

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