«الاتحاد للقطارات» تختتم مشاركتها في مؤتمر السكك بـ7 مذكرات تفاهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت شركة الاتحاد للقطارات مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض يومي 15 و 16 مايو الجاري تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وبالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والهيئة الخليجية للسكك الحديدية.

ووقعت الشركة سبع مذكرات تفاهم خلال الحدث، تضمنت شراكة استراتيجية مع «دي إتش إل جلوبال فورواردينج» لتأسيس شركة مشتركة، وتعاون مع «آرسنال»Arsenale شركة الضيافة الفاخرة الإيطالية، وشركة ميكو للخدمات اللوجستية، التي تعود ملكيتها لمجموعة موانئ أبوظبي، بالإضافة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، المشغل الوطني للسكك الحديدية في المملكة المغربية، و«أوبر» شركة التكنولوجيا العالمية، و«سكايغو» Skygo الشركة المتخصصة بعمليات الشحن باستخدام الطائرات المسيّرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، هيئة حكومية مستقلة تأسست للإشراف والرقابة على مرافق التعدين المتخصصة في استخراج الموارد الطبيعية في الفجيرة. وستدعم مذكرات التفاهم فرص تبادل المعرفة بين الاتحاد للقطارات وشركائها، إلى جانب دعم جهودها الرامية لتطوير خدماتها في مجالات شحن البضائع ونقل الركاب.

وكان للاتحاد للقطارات أيضاً حضور مميز ضمن أجندة المؤتمر المصاحب للمعرض، حيث ألقى شادي ملك، الرئيس التنفيذي للشركة، كلمة رئيسية أمام الحضور.

وتعليقاً على اختتام الحدث، قال شادي ملك: «نفخر باستضافة معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية مرة أخرى، وهو ما يتماشى مع الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، وإدراكها للمميزات التي توفرها شبكات السكك الحديدية، وأهمية الاعتماد على القطارات لشحن البضائع ونقل الركاب. يعد الحدث هذا العام الأكبر على الإطلاق، ويسعدنا تعزيز التزامنا نحو شركائنا والمشاركة جنباً إلى جنب مع الشركات الرائدة عالمياً في قطاع السكك الحديدية».

وأضاف: «تعزز الشراكة الجديدة مع «دي إتش إل جلوبال فورواردينج»، أهمية الحدث، بوجود شركة الاتحاد للقطارات كجهة مستضيفة، باعتباره منصة هامة لإبرام الشراكات والاتفاقيات مع الشركات العالمية، بما يعود بالنفع على دولة الإمارات والمنطقة ككل».

وتابع: «وسنعمل مع المكتب الوطني للسكك الحديدية في المملكة المغربية، أحد أقدم مشغلي السكك الحديدية في القارة الأفريقية، وتحديداً في مجالات تبادل المعرفة وأفضل الممارسات التعليمية خلال مختلف مراحل تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال: «شركة ميكو للخدمات اللوجستية تتمتع بسجل حافل من الإنجازات في الإمارات، وسيتم بموجب الاتفاقية بين الطرفين تطوير حلول للنقل متعدد الوسائط».

أما تعاوننا مع «آرسنال» Arsenale فهو بمثابة شهادة على التزام الاتحاد للقطارات إزاء دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وذلك من خلال شبكة السكك الحديدية الوطنية». ونوه: «أما الاتفاقية مع «أوبر»، فتتماشى مع جهود الاتحاد للقطارات في الإسهام في تحسين جودة حياة الناس في جميع أنحاء الدولة. وستتعاون الاتحاد للقطارات مع «سكايغو» Skygo في مجال استخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة عمليات تشغيل قطارات شحن البضائع، والاستفادة من تقنياتها في خدمات البيانات.

أما مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية فسنعمل على تزويد عملائنا بحل شامل يقوم على الموثوقية والاستدامة والسرعة والتكلفة المنخفضة.

جهود



قال شادي ملك: «إن مذكرات التفاهم التي أبرمناها تعكس جهودنا الرامية لمواصلة استكشاف فرص الشراكات التي تساعدنا في تحسين فعالية وكفاءة شبكة السكك الحديدية الوطنية. ويأتي ذلك في إطار اهتمامنا بتطوير شبكة واسعة تغطي كافة أرجاء الدولة، وتعود بالكثير من الفوائد على الركاب والمستفيدين من خدمات النقل بالسكك الحديدية في كافة القطاعات».

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