«أبوظبي للزراعة» تفتتح «مهرجان المانجو»

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح مبارك علي القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية «مهرجان المانجو»، في اللولو هايبر ماركت بالوحدة مول بأبوظبي، بمشاركة عدد من المنتجين المحليين.

يتضمن المهرجان ركناً مخصصاً لعرض المنتجات المحلية من المانجو، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم تنافسية المنتج المحلي في الأسواق وتوفير قنوات تسويقية للمزارعين.

وأكد مبارك علي القصيلي المنصوري أن المهرجان وفر منصة متميزة لتسويق المنتجات المحلية التي باتت اليوم تشكل أولوية شرائية للمستهلكين، مشيراً إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لديها التزام ثابت بدعم المنتجات المحلية والدخول في شراكات متنوعة مع مختلف منافذ البيع من أجل توفير قنوات تسويقية لها بما يسهم في تعزيز تنافسيتها.

وأشار إلى أن تواجد أصناف من المانجو المحلية في الأسواق بأسعار تنافسية يوفر للمستهلكين خيارات متنوعة للشراء، مؤكداً أن التنوع المستمر في المنتجات المحلية بالأسواق يعد ثمرة نمو المحاصيل الزراعية المحلية وحرص الهيئة على توعية المزارعين بكيفية إدارة مزارعهم بحرفية عالية من خلال صقل مهاراتهم وتطوير نجاحاتهم الزراعية عبر إرشادهم إلى استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والتنوع في الإنتاج، إضافة إلى العمل على خفض التكاليف من خلال تطوير الإدارة الزراعية لديهم وتطوير مساهمتهم في تحقيق الإنتاج المتنوع ذي الجودة العالية الذي يدعم المزارع اقتصادياً.

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