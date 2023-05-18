سلطان بن محمد القاسمي يشهد تكريم رعاة «الشارقة الإنسانية»

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، أمس، حفل تكريم رعاة وشركاء مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية للعام الدراسي 2022 - 2023، وذلك في قاعة البراجيل بغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

مراكز متخصصة

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، بلغة الإشارة، شاهد بعدها الحضور فيلماً تعريفياً تناول نشأة وأهداف مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وما توفره لطلبتها من ذوي الإعاقة من مراكز متخصصة وخدمات تعليمية وعلاجية متنوعة، والرعاية المتكاملة التي تقدمها لهم، بالإضافة إلى المراكز التي تضمها المدينة، والعمليات التأهيلية التي تحقق للمنتسبين التمكين الاجتماعي والدمج المنشود.

وألقت منى عبد الكريم اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، كلمةً أشارت فيها إلى أن نجاح المدينة يأتي وينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على ترسيخ مبادئ المسؤولية الاجتماعية وضمان استدامتها، انطلاقاً من رؤيتها في احتواء ومناصرة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى تبني مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية منذ انطلاقتها عام 1979، مبدأ المسؤولية المجتمعية والاستدامة كمفهوم وقيمة باعتباره جزءاً أساسياً من رسالتها الهادفة.

وتناولت مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إحصائيةً شملت الطلبة الذين قدمت لهم المدينة خدماتها خلال العام الدراسي الحالي بعدد 2019 طالباً، كما بلغ عدد الاختصاصيين والعاملين فيها 715 موظفاً، 67 منهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، وهم يشكِّلون 9.37 % من إجمالي العاملين في المدينة، لافتةً إلى أن المدينة تمكّنت من دمج 600 من طلبتها من ذوي الإعاقة في المدارس إلى جانب أخوتهم من الأشخاص غير ذوي الإعاقة، ومنذ العام 2007 إلى عام 2022 تم تخريج 83 طالباً من طلاب الثانوية العامة في مدرسة الأمل للصم، تخرّج منهم في الجامعة 12 خريجاً بين عامي 2006 و2023، كما قدم المركز العلاجي التابع للمدينة خدمات التقييم خلال العام الجاري لـ 610 طلاب، إلى جانب خدمات الجلسات التأهيلية لـ 249 طالباً.

تكريم

وكرم سمو ولي عهد الشارقة، الأفراد والمؤسسات والجهات الداعمة والراعية والمتطوعين والشركاء الاستراتيجيين لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والإعلاميين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

كما قام سموه في نهاية حفل التكريم، بتسلم هدية تذكارية عبارة عن لوحة فنية للفنان مصعب عبد الرحيم وهو من منتسبي مركز الفن للجميع «فلج» التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

حضر حفل التكريم إلى جانب سمو ولي عهد الشارقة؛ الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، وعدد من رؤساء ومديري عموم ومديري الدوائر والمؤسسات بحكومة الشارقة.

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