رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك النرويج ورئيس كازاخستان

المصدر: (أبوظبي- وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وبعث سموه، برقية تهنئة إلى قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة ذكرى يوم ميلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك هارالد الخامس.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جوناس غار ستور، رئيس وزراء مملكة النرويج.

كما بعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف.



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