«كهرباء دبي» تعزز خدماتها بالتحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ستيفن يي، رئيس شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، على رأس وفد رفيع المستوى من الشركة، في زيارة هدفت إلى تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الهيئة، وشركة «هواوي العالمية»، والتي أثمرت خلال السنوات الماضية عن تعاون مهم في مجال التحول الذكي، وتبادل أفضل الحلول والتجارب والممارسات العالمية لا سيما في مجالات الابتكار والتقنيات الإحلالية، والشبكات الذكية والتحول الرقمي والأتمتة، والمنصات السحابية والذكاء الاصطناعي، وأمن البيانات وإدارة البيانات الضخمة وغيرها.

حضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، وراشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة «إنفرا إكس».

يهدف التعاون بين الطرفين إلى تطوير تقنيات وحلول جديدة، لتعزيز الكفاءة والاستدامة في قطاعات الكهرباء والمياه، وتحسين تجربة المستخدمين وتوفير خدمات أكثر كفاءة وأماناً واستدامة. وتتضمن شراكة هيئة كهرباء ومياه دبي مع «هواوي» كذلك العديد من المشاريع المستقبلية الأخرى كإدارة البيانات الضخمة، وأمن محيط البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي وغيرها، كما جرى تأسيس فريق عمل مشترك لإطلاق برامج تجريبية، تستخدم أحدث التقنيات لتطوير مبادرات جديدة، تشمل مشاريع البحث والتطوير وخدمات جديدة للمتعاملين، إضافة إلى مبادرات حيوية قابلة للتطبيق الفوري.

مكانة

واستعرض معالي الطاير خطط الهيئة، التي تتماشى مع الاستراتيجيات والخطط الحكومية الواعدة، بما فيها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة، توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، وقد أسهم تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي لأحدث التقنيات المبتكرة في تحقيقها أعلى النتائج العالمية مقارنة بنخبة المؤسسات الخدماتية في أوروبا والولايات المتحدة.

كما تطرق معالي الطاير خلال الاجتماع لسير عمل المشاريع المشتركة بين الجانبين، والتي تشمل مراكز البيانات الخضراء، التي تعمل بالطاقة الشمسية والتابعة لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابعة بدورها لـمجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي. وقد تم خلال شهر فبراير الماضي تدشين أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، وفق تصنيف موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وذلك في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويعتمد مركز البيانات الأخضر المحايد للكربون على الطاقة الشمسية بنسبة 100 %، حيث تتجاوز قدرته الإنتاجية 100 ميجاوات، وستتجاوز مساحة المركز، الحاصل على شهادة «Tier-III» من معهد «أب تايم» 16,000 متر مربع.

ريادة

وقال ستيفن يي: إن هيئة كهرباء ومياه دبي تأخذ على عاتقها دفع الجهود الرامية لتحقيق اثنتين من أبرز أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة والمتمثلة في التحول الرقمي والاستدامة، موضحاً أن استثمار الشركة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدعومة بالطاقة المتجددة يرسخ دورها الريادي في دعم رحلة التحول الرقمي في الدولة، ضمن قطاع المرافق من ناحية، ودفع عجلة التحول في قطاع الطاقة من ناحية أخرى.

وأضاف: التزاماً منا بدعم جهود شركائنا في التحول الرقمي والمساهمة بشكل أكبر في استراتيجيات التنمية المستدامة في دبي نفخر في «هواوي» بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لا سيما أنها ستتيح لنا تقديم الخبرات العالمية وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة، التي توفرها الشركة لدعم خطط الهيئة لتحقيق الحياد الكربوني، وتطوير بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مستدامة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.

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