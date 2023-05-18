«أبوظبي للجودة» يستعرض الدليل الإرشادي للخدمات

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرض مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة- خلال مشاركته في فعاليات معرض الطرق والمرور الشرق الأوسط 2023، الذي اختتمت فعالياته، أول من أمس، واستمر يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض- الدليل الإرشادي للبنية التحتية للخدمات في إمارة أبوظبي، والذي يخدم 10 قطاعات مختلفة لرفع مستوى جودة خدمات البنية التحتية في الإمارة، ومن أهمها المعايير الفنية للبنية التحتية للنقل ومسارات حرم الطريق.

وقال المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات في المجلس: إن المشاركة في المعرض تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والجهات المعنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالبنية التحتية للطرق والمرور والطرق السريعة في المنطقة.

وأضاف: إن الوثيقة الفنية المعنية بالبنية التحتية للنقل في الإمارة تغطي الطرق السريعة والشوارع الحضرية، بما في ذلك الجسور والأنفاق والممرات السفلية والنقل البري العام «البنية التحتية وتشغيل الخدمات» ومراقبة وإدارة حركة المرور على الطرق، وممرات المشاة، ومسارات الدراجات، وغيرها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز